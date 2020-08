Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch bei der Feuerwehr Wellesweiler

Neunkirchen (ots)

Unbekannte drangen am Sonntag in der Zeit zwischen 13:00 h und 15:00 h ins Feuerwehrgerätehaus in Wellesweiler ein. Sie durchsuchten alle Räume und die Einsatzfahrzeuge, die in den angebauten Garagen standen. Sie entwendeten dabei hochwertige Rettungsgeräte und zwar einen hydraulischen Spreizer und eine hydraulische Schere. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

