Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fahndung nach unbekanntem Täter nach Diebstahl von Girocard und anschließender Verfügung an einem Geldautomaten der Sparkasse Neunkirchen

Hammergraben, 66538 Neunkirchen (ots)

Am 03.03.2020 entwendete ein bis dato unbekannter Täter die Geldbörse der Geschädigten in einem Geschäft in Neunkirchen. In der Geldbörse befanden sich nebst Bargeld auch sämtliche Dokumente der Geschädigten, einschließlich deren Girocard. Die Girocard wurde von dem Täter an einem Geldautomaten der Sparkasse Neunkirchen eingesetzt und es wurden 480,00EUR durch den Täter von dem Konto der Geschädigten abgehoben. Bei der Abhebung wurde der Täter von der Videoüberwachung des Geldautomaten aufgezeichnet. Wem ist der abgebildete Täter bekannt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen (06821-2030) oder jede andere Polizeidienststelle.

