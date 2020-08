Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Auto beschädigt und abgehauen

Neunkirchen (ots)

1. Am Freitag gegen 17:00 h wurde ein geparkter schwarzer Nissan, der in Neunkirchen in der Haspelstraße Höhe Hausnummer 2 geparkt war, beschädigt. An dem beschädigten Fahrzeug wurde gelber Fremdlack festgestellt. Nach der Spurenlage muss der Verursacher zumindest teilweise über den dortigen Gehweg gefahren sein.

2. Ebenfalls am Freitag, zwischen 07:00 h und 12:30 h, wurde ein Mercedes der A-Klasse beschädigt. Das Fahrzeug war in der Alleestraße im Bereich des Rathauses Neunkirchen geparkt. Offensichtlich wurde dieses Fahrzeug von einem anderen Fahrzeug, das rechts daneben abgestellt war, beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Da sich in beiden Fällen die Verursacher entfernten, wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

