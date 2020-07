Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: erneut Motorrad entwendet

Schiffweiler (ots)

In der Nacht zum Montag wurde aus einer Garage in Schiffweiler, Kirchenpfad, ein Motorrad der Marke Suzuki entwendet. Die lilafarbene Suzuki, Typ GSX-R 1000, war in einer Garage abgestellt, die ge- aber nicht verschlossen war. Bereits letzte Woche war in Merchweiler ebenfalls ein Motorrad entwendet worden.

