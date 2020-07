Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Reifen während des Urlaubs zerstochen

Spiesen-Elversberg (ots)

Während sich der Besitzer eines Anhängers auf einer Urlaubsreise befand, wurden die Reifen des Anhängers von Unbekannten zerstochen. Der Vorfall hatte sich in der letzten Woche ereignet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Straße Am Ring in Elversberg abgestellt.

