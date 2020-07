Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfallflucht durch angestoßenen Einkaufswagen

Illingen (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Illingen. Ein bislang nicht bekannter Fahrer fuhr mit einem roten VW-Bus rückwärts aus einer der dortigen Parklücken. Dabei stieß er mit dem Heck leicht gegen einen nicht befestigten Einkaufswagen. Der Einkaufswagen setzte sich durch den Anstoß in Bewegung und rollte gegen zwei geparkte Pkw. An den Fahrzeugen entstanden leichte Lackschäden. Der Fahrer des Busses entfernte sich von der Örtlichkeit. Es ist nicht auszuschließen, dass er den Anstoß überhaupt nicht bemerkt hat. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen

