Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Rasentraktor gestohlen; Auto zerkratzt

Eppelborn (ots)

Rasentraktor gestohlen

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde vom umzäunten Gelände des SV Habach ein Rasentraktor gestohlen. Der Rasenmäher, von rot-weißer Farbe der Marke Husqvarna, war in einer verschlossenen Garage abgestellt. Die Täter mussten also zunächst über den Zaun, der das Sportgelände umgibt, steigen und danach die Garage aufbrechen,um an den Traktor zu gelangen. Darüber hinaus wurde noch eine Motorsense der Marke Stihl entwendet. Um die Geräte von dem Gelände wegzubringen, wurde ein Zaunelement aus der Führungsschiene entfernt, so dass eine entsprechend große Öffnung zum Abtransport entstand. Anschließend wurde das Zaunelement wieder notdürftig eingesetzt, vermutlich um eine frühzeitige Entdeckung zu verhindern.

Auto zerkratzt

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein schwarzer Opel Astra, der in der Mühlwiesstraße in Neunkirchen in Höhe des Anwesens Nr.5 geparkt war, von einer unbekannten Person zerkratzt. Durch die Kratzer wurde die Scheibe der Fahrertür beschädigt.

