Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Tatverdächtiger festgenommen

Neunkirchen (ots)

Am Freitag konnte ein 28jähriger Mann aus Neunkirchen, der verdächtig ist, einen Kiosk in Saarbrücken und eine Tankstelle in Neunkirchen überfallen zu haben, festgenommen werden. Der Mann war am 13.06. in Rahmen einer Verkehrskontrolle auffällig geworden. Er war damals in Begleitung eines 26jährigen belgischen Staatsangehörigen. Beide flüchteten zunächst konnten aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Ein dritte Person, die sich in ihrer Begleitung befand, konnte unerkannt flüchten. Aufgrund der Tatsache, dass in ihrem Fahrzeug mehrere verdächtige Gegenstände gefunden wurden, ergab sich der Verdacht, die Überfälle durchgeführt zu haben. Nach Erlass eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurde die Wohnung des 28jährigen von Beamten der Kriminaldienste Neunkirchen und Saarbrücken durchsucht. Dabei wurden weitere Beweismittel aufgefunden. Der 28jährige wurde daraufhin festgenommen. Ein Antrag auf Haftbefehl wurde gestellt. Der Haftrichter erließ und verkündete den Haftbefehl, worauf der Mann in die JVA Saarbrücken kam. Auch gegen den 26jährigen Belgier wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Mann ist jedoch derzeit flüchtig.

