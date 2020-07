Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Gefährliche Körperverletzung in der Keplerstraße in Wiebelskirchen

Neunkirchen/Wiebelskirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr kam es an einem Wohnanwesen in der Keplerstraße zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung zwischen insgesamt 3 männlichen Personen. Einer der Männer habe zuvor mehrfach lautstark an eine Haustür geklopft, woraufhin die beiden Wohnungseigentümer heraustraten. Hierbei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sämtlichen Personen gekommen, wobei der anfängliche Störer von den beiden Wohnungseigentümern mit einem länglichen Gegenstand (vermutlich Besen oder Baseballschläger) angegriffen worden wäre.

