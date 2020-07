Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Bettelbetrug in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020 klingelte eine Frau mit einem ca. 8-jährigen Mädchen bei einer 79-jährigen Frau in Ottweiler. Die Täterin gab an, dass sie Geld für den verarmten Zirkus sammele, welcher immer in Ottweiler am Eisweiher stattfinde. Unter dem Vorhalt, dass die Tiere dringend Futter bräuchten, händigte die Geschädigte ihr schließlich 115 EUR aus.

Bei der Täterin soll es sich um eine ca. 20-jährige Frau mit dunkelblonden langen Haaren (zum Dutt gebunden) gehandelt haben.

