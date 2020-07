Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in der Fernstraße in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, dem 04.07.2020 kam es gegen 01 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Shell Tankstelle in der Fernstraße in Neunkirchen. Der unfallflüchtige Fahrer streifte zunächst beim Vorbeifahren einen an einer Zapfsäule abgestellten grauen Nissan X-Trail, setzte anschließend seine Fahrt fort und touchierte ein Blechteil einer weiteren Zapfsäule, wodurch dieses gänzlich abriss.

Bei dem unfallflüchtigen PKW soll es sich laut Zeugenangaben um einen Ford mit Kreiskennung 'SB' gehandelt haben. Zudem hätte der Ford einen Anhänger für Fahrzeuge mit sich geführt. Bei weitergehenden Hinweisen zum Unfallgeschehen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

