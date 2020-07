Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in der Furpacher Straße in Ludwigsthal

Neunkirchen/Ludwigsthal (ots)

Im Verlauf des 03.07.2020 kam es in der Furpacher Straße in Ludwigsthal zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den in Höhe des Anwesens Furpacher Straße 20 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes C 220. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Bei Hinweisen zum Verkehrsunfall wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

