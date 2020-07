Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuchter Diebstahl im Kaufland in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Freitag gegen 17 Uhr kam es in einem Supermarkt zu einem versuchten Diebstahl. Während ihres Einkaufs sei die Geschädigte von zwei schwarz gekleideten Frauen im Alter von 20-25 Jahren wohl beobachtet worden. Im Anschluss habe eine der beiden Täterinnen die Geschädigte in der Backwarenabteilung leicht angerempelt, währenddessen die zweite Frau die mitgeführte Stofftasche der Geschädigten aufschnitt. Die Geschädigte habe sich beim Anrempeln zunächst nichts gedacht und erst später die beschädigte Stofftasche wahrgenommen. Entwendet wurde glücklicherweise nichts.

Die beiden Täterinnen waren zwischen 1,50 m und 1,60 m groß und hatten eine normale Statur. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

