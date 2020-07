Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude in der Saarbrücker Straße in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Zwischen Donnerstag, 16:45 Uhr und Freitag, 07 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Saarbrücker Straße einzubrechen. Hierzu drückten sie an der Gebäuderückseite einen Rollladen hoch und hebelten das dortige Fenster auf. Aus dem Gebäude wurde allerdings nichts entwendet.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

