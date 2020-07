Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Firma in der Königsbahnstraße in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Zwischen Donnerstag, den 02.07.2020, 16 Uhr und Freitag, den 03.07.2020, 06:45 Uhr brachen unbekannte Täter durch das Toilettenfenster in ein Firmengebäude in der Königsbahnstraße ein. In der Lagerhalle wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen bereitgelegt. Vermutlich wurden die Täter bei der Tathandlung gestört, weshalb sie die Örtlichkeit ohne Diebesgut verließen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

