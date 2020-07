Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kfz in der Fernstraße in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 02.07.2020 auf Freitag, den 03.07.2020 kam es in der Fernstraße zu einem PKW-Aufbruch. An einem grauen Fiat Punto wurde die Fahrerscheibe eingeschlagen und der in einem Ablagefach der Fahrertür abgelegte Geldbeutel entwendet.

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr und Freitag, 05:30 Uhr. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

