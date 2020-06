Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugen gesucht

Neunkirchen (ots)

Am Mittwoch gegen 16:30 h wurde in der Lutherstraße in Neunkirchen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer dieses Fahrzeuges saß noch darin, als ein anderes Fahrzeug dagegen fuhr. Der Fahrer dieses Autos, ein ca. 50jähriger Mann, ca 1,75 m groß, kräftige Statur mit Bart, mit Arbeitsanzug bekleidet, stieg aus und bot dem anderen Fahrer 50 EUR für den entstandenen Schaden an. Als dieser ablehnte, fuhr er einfach davon. Bei dem verursachenden Auto soll es sich um einen braunen Kombi mit WND-Kreiskennzeichen handeln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter, KHK

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell