Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand eines Pkw in 66557 Illingen-Hüttigweiler

66557 Illingen-Hüttigweiler (ots)

Am Samstag, 13.06.2020 um 05:34 Uhr wurde der Polizei Neunkirchen ein brennender Pkw auf dem Verzy-Platz in Illingen-Hüttigweiler mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort stand ein Pkw in Vollbrand und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr abgelöscht. Brandstiftung kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei Neunkirchen unter 06821-2030.

