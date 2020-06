Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand mehrerer Papiermülltonnen

66589 Merchweiler-Wemmetsweiler (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 kam es abends gegen 23:25 Uhr zum Brand mehrerer Papiermülltonnen in der Schulstraße sowie der Viktoriastraße in Merchweiler-Wemmetsweiler. Ein Einsatzkommando der Polizeiinspektion Neunkirchen wurde im Rahmen einer Streifenfahrt auf eine brennende Papiertonne in der Schulstraße aufmerksam. Es gelang den Beamten, diese mit einem Feuerlöscher abzulöschen. Während des Einsatzes wurden bereits über die Führungs- und Lagezentrale der Polizei weitere brennende Papiermülltonnen in der nahegelegenen Viktoriastraße gemeldet. Diese insgesamt weiteren fünf Tonnen wurden durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr abgelöscht. Durch die Hitzeentwicklung einer der brennenden Tonnen wurde ein unmittelbar daneben parkender Pkw leicht beschädigt. Personenschaden entstand nicht. Zeugenhinweise zu den Bränden an die Polizei Neunkirchen unter 06821-2030.

