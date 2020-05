Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neunkirchen vom 21.05.2020

Ottweiler (ots)

Entwichener Strafgefangener aus der JVA Ottweiler

Am heutigen Tag gelang es einem 17-Jährigen Häftling durch Übersteigen eines Zaunes der JVA Ottweiler, aus dieser zu flüchten. Der Häftling entfernte sich in Richtung Ortslage Ottweiler. Es wurde daraufhin mit mehreren Polizeikommandos und Mitarbeitern der JVA Ottweiler nach dem entwichenen Häftling gefahndet. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Häftling, versteckt unter einer Hecke eines Anwesens in der Mühlstraße, festgestellt werden. Nach Ansprache flüchtete der Häftling fußläufig durch angrenzende Gärten und Felder in Richtung Bundesstraße 41. Schließlich sprang der Häftling in die Blies und konnte dort von dem nacheilenden Polizeikommando gestellt und festgenommen werden. Im Anschluss wurde der Häftling wieder an die JVA Ottweiler überstellt.

