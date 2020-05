Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Randalierer in Kleingartenanlage

Neunkirchen (ots)

In der Kleingartenanlage an der Neunkircher Irrgartenstraße kam es im Zeitraum von Freitag, 15.05.2020, 20:30 Uhr bis Samstag, 16.05.2020, 12:00 Uhr auf mehreren Parzellen zu Sachbeschädigungen und Diebstählen. Ein bisher unbekannter Täter durchsuchte mehrere Grundstücke und dortige Schuppen. Dabei entwendete er diverses Inventar und beschädigte die Einrichtung. Hinweise zum unbekannten Täter an die Polizei Neunkirchen, 06821-2030.

