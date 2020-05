Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unerlaubte Abfallbeseitigung

Neunkirchen (ots)

Bereits in der vergangenen Woche - vermutlich Mittwoch oder Donnerstag, dem 06.oder 07.05. - stellte eine noch unbekannte Person an den Abfallcontainern am Mantes - La -Ville ein Kanister mit einer nicht näher bekannten Chemikalie ab. Bedingt durch die an diesen Tagen herrschende Sonneneinstrahlung schmolz der Kanister und die Flüssigkeit drang ins Erdreich. Die Entsorgung des Kanisters sowie des verunreinigten Erdreichs wurden in die Weg geleitet. Durch die Entsorgungsarbeiten entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise an die PI Neunkirchen; 06821/2030

