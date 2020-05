Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Auto zerkratzt

Elversberg (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 17:00 h und 18:30 h ein schwarzer Hyundai zerkratzt. Das Fahrzeug war in Elversberg in der Grubenstraße unter der dortigen Autobahnbrücke abgestellt. Der Fahrer hatte das Auto dort abgestellt und einen Spaziergang gemacht. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass sein Auto auf der gesamten Beifahrerseite erheblich zerkratzt war. Hinweise an die PI Neunkirchen; 06821/2030

