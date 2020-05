Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verfolgungsfahrt mit anschließender Ergreifung des Tatverdächtigen in Illingen.

66557 Illingen (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt im Bereich der Ahrstraße in 66557 Illingen, fiel das Augenmerk der eingesetzten Streifenbeamten auf einen schwarzen Kleinwagen. Das Fahrzeug war mit mehreren Personen besetzt und sollte einer allgemeinen Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer ergriff bei erblicken des Funkstreifenwagens die Flucht durch Illingen in Richtung Hüttigweiler und anschließend wieder zurück nach Illingen, wo das Fahrzeug schließlich durch die Polizei gestellt werden konnte. Der amtsbekannte Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht zugelassen und falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell