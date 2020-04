Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Handgreiflichkeiten am Ladeneingang

Ottweiler (ots)

Am vergangenen Samstag kam es gegen 11:15 h zu Streitigkeiten am Eingang des Aldi in Ottweiler. Ein Security - Mitarbeiter, der für den kontrollierten Kundenverkehr des Geschäftes verantwortlich zeichnete, war mit einem Kunden in Streit geraten. Der Kunde wollte das Geschäft betreten, obwohl ihm der Security - Mitarbeiter den Zugang noch nicht gewährt hatte, weil sich in dem Laden noch die zugelassene Anzahl Kunden befand. In der Folge kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Der Kunde soll hierbei den Security Mitarbeiter beleidigt haben. Dieser soll seinerseits den Kunden gestoßen und in den Schwitzkasten genommen haben. Zeugenhinweise an die PI Neunkirchen; 06821/2030

