Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neunkirchen vom 27.03.2020 - 29.03.2020

Polizeiinspektion Neunkirchen (ots)

In der Nacht vom 26.03.2020 auf den 27.03.2020 kam es im Bereich Neunkirchen Ortsteil Wiebelskirchen zu insgesamt fünf Aufbrüchen von PKW mit ähnlichem Modus operandi. In allen Fällen wurden die PKW auf bisher unbekannte Art und Weise, beschädigungsfrei geöffnet. Die angegangenen PKW waren im Bereich Dunantstraße, Tirolstraße, Prälat-Schütz-Straße und Kuchenbergstraße abgestellt. Im Bereich Ottweiler, Maria-Juchacz-Ring und Remmesweilerweg, kam es ebenfalls zu PKW Aufbrüchen. Weiterhin wurden zwei PKW im Bereich Neunkirchen, Bliesstraße und im Ortsteil Wellesweiler Mühlackerweg, angegangen. An den jeweiligen PKW konnten trotz einer intensiven Spurensuche durch die Tatorteinheit, in allen Fällen keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie die PKW beschädigungsfrei geöffnet wurden, ist bislang nicht bekannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um hauptsächlich um Bargeld. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell