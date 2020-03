Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuchter Automatenaufbruch

Eppelborn (ots)

Am Samstag, den 21.03.20, kurz vor 02:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Vereinsheim des FV Eppelborn aufzubrechen. Sie verursachten hierbei Sachschaden. Zur Tatzeit wurde in Tatortnähe ein Mann mit einem weißen Kleinwagen gesehen, der mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen unter 06821/2030 zu melden.

