Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisster Justin Franke

66538 Neunkirchen (ots)

Seit Sonntag, 15.03.2020, 19:00 Uhr erneut aus der Wohngruppe aus Eppelborn-Wiesbach abgängig ist der 13-jährige Justin Franke. Justin ist ca. 162 cm groß, hat braune kurze Haare, braune Augen, schlanke Statur. Er war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet, die an den Taschen ausgerissen war. In einer Mitteilung an die Wohngruppe schreibt er, dass er sich ins Ausland absetzen will.

