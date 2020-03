Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in Wohnhaus im Lerchenweg in Neunkirchen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 24:00 Uhr brechen Unbekannte in ein Wohnhaus im Lerchenweg in Neunkirchen ein. Die Täter begeben sich auf die Gebäuderückseite, schlagen dort die Scheibe der Terrassentür in Höhe des Türgriffs ein, greifen hindurch und öffnen die Tür mittels Türgriff. Die Täter gelangen so in das Gebäude und durchsuchen mehrere Räume. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise zur Tat können der Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder können über die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm mitgeteilt werden.

