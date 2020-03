Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in Wohnhaus und angrenzende Gaststätte in der Waldstraße in Neunkirchen

Neunkirchen-Wellesweiler (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr brechen Unbekannte in ein Wohnhaus mit angrenzender Gaststätte in der Waldstraße in Neunkirchen ein. Die Täter begeben sich an die Gebäudeseite, drücken an einem dortigen Fenster den Rollladen hoch und versuchen zunächst das Fenster aufzuhebeln was nicht gelingt. Letztlich schlagen sie die Glasscheibe ein und öffnen das Fenster durch hindurchgreifen und betätigen des Fenstergriffes. Im Gebäude werden mehrere Räume durchwühlt sowie die angrenzenden Räume der Gaststätte betreten. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise zur Tat können der Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder können über die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell