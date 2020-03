Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus in der Ritzwiesstraße in Neunkirchen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Freitag, 13.03.2020, brechen zwei unbekannte Männer gegen 22:15 Uhr die Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Ritzwiesstraße in Neunkirchen mit einem Hebelwerkzeug auf. Die beiden Männer begeben sich anschließend ins Treppenhaus, wo die Alarmanlage auslöst, woraufhin sie in Richtung Jakobstraße/Schwebelstraße flüchten. Hinweise zur Tat können der Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder können über die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm mitgeteilt werden.

