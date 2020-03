Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfallflucht in Furpach

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen/Furpach. Der geschädigte erscheint bei der Polizeiinspektion Neunkirchen und erklärt, dass er soeben mit seinem Pkw von Furpach in Fahrtrichtung Neunkirchen gefahren sei. Im Bereich des alten Forsthauses habe ein LKW die Kurve geschnitten und sei in der Art auf seiner Fahrbahn gefahren, dass er nach rechts ausweichen musste. Hierbei ist der Geschädigte mit einem Leitpfosten kollidiert. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem LKW könnte es sich um einen braunen oder grauen Kipper mit HOM Kreiskennzeichen gehandelt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD / Peter Müller

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203 111

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell