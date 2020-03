Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall mit anschließender Flucht.

Neunkirchen (ots)

Am Montag, den 02.03.2020 kam es im Bereich "Hammergraben" in Neunkirchen, unmittelbar neben der dortigen Sparkasse zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren ein dort abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Streifschaden im rechten Frontbereich. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen grauen Ford Focus gehandelt haben.

Wer Angaben zum Verursacher oder zum Unfallhergang machen kann meldet sich bitte bei der Polizei Neunkirchen unter 06821-2030.

