Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall mit hohem Sachschaden und anschließender Unfallflucht

Neunkirchen (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 28.02. bis Montag, den 02.03.2020 kam es in der Schwebelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand vor Hausnummer 2 abgestellten Pkw. Durch den Unfall wurde das am Fahrbahnrand stehende Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Wer Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Neunkirchen unter 06821-2030.

