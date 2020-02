Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: PKW überschlägt sich

Ottweiler (ots)

Am Sonntag gegen 18:45 h kam auf der B 420 zwischen Ottweiler und Steinbach ein PKW nach rechts von der Fahrbahn ab,kollidierte mit zwei Leitpfosten und überschlug sich in der Folge. Der PKW, ein Renault Twingo, wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer, ein 19jähriger Mann aus Nohfelden, blieb unverletzt. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in Richtung Steinbach unterwegs. In Höhe des sog. Eichenwäldchens kam ihm ein PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Dieses entgegenkommende Fahrzeug war offensichtlich einem Reh ausgewichen, das dort die Straße übequerte. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den verunfallten Fahrer zu kümmern. Hinweise an die PI Neunkirchen; Tel.: 06821/2030

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter, KHK

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell