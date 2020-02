Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: zwei Mal Auto beschädigt und weggefahren

Neunkirchen/Spiesen-Elversberg (ots)

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 10:30 h und 11:00 h ein Fahrzeug beschädigt, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Neunkirchen, Westspange 1, abgestellt war. Der Schaden an dem Fahrzeug, einem schwarzen Mercedes, befindet sich an der hinteren linken Tür.

Am Dienstag zwischen 09:50 h un 10:40 h wurde in Elversberg in der Pestalozzistraße ein geparkter grauer BMW beschädigt. An diesem Fahrzeug entstand der Schaden am Kotflügel vorne links.

In beiden Fällen entfernte sich der Verursacher, ohne Nachricht zu hinterlassen. Mitteilungen an die PI Neunkirchen (06821/2030)

