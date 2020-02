Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl eines PKW im Innenstadtbereich von Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

In der Nacht vom 14.02.2020 auf den 15.02.2020 wurde in der Innenstadt von Neunkirchen ein PKW entwendet. Dieser war im Tatzeitraum vor einem Mehrparteienhaus in der Vogelstraße 5 abgestellt. Wie das Fahrzeug entwendet wurde, ist derzeit unklar, da sich beide Originalschlüssel im Tatzeitraum bei der Geschädigten befanden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grün farbigen Hyundai Lantra.

Die Polizei Neunkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06821-2030.

