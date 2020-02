Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Wemmetsweiler

Merchweiler - Wemmetsweiler (ots)

Am Sonntag, 09.02.2020, kam es gegen 03:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wemmetsweiler. Dort war ein 41jähriger Mann in einem Opel Corsa aus Richtung Hüttigweiler kommend in der Kirchhofstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei beschädigte er einen Stromkasten, einen Palisadenzaun und kollidierte schließlich noch mit einem geparkten Ford Tourneo. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Fahrer des Opel Corsa stand unter deutlicher alkoholischer Beeinflussung.

