Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Mühlbachstraße in Schiffweiler

Schiffweiler (ots)

Am Samstag, 08.02.2020, kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mühlbachstraße in Schiffweiler als ein 34jähriger Mann mit seinem Kia Ceed die Hauptstraße in Richtung Stennweiler befuhr und nach links in die Mühlbachstraße abbog. Zeitgleich befuhr ein 67jähriger Mann mit seinem Mercedes E200 die Mühlbachstraße in Richtung Hauptstraße und bog in diese ein. Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder über die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm zu melden.

