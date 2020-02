Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Werkzeug aus Lieferwagen gestohlen

Illingen (ots)

Am Montag wurden in der Zeit von 09:30 h bis 10:00 h aus einem Lieferwagen der Marke Ford diverse Werkzeuge und Maschinen, u.a. eine Kettensäge und ein Laubbläser, gestohlen. Das Auto war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz der Illipse in Illingen abgestellt.

Hinweise an die PI Neunkirchen (06825/2030)

