Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vandalismus an mehreren geparkten Fahrzeugen

Illingen (ots)

In der Nacht vom 01.02. auf den 02.02. wurden im Bereich des Burgwegs sowie in der unweit gelegenen Gennweilerstraße diverse parkende PKW beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter beschädigten durch rohe Gewaltanwendung mehrere Außenspiegel, manipulierten an einem Tankdeckel und beschädigten mehrere Reifen.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell