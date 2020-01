Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisstes 13-jähriges Kind

Neunkirchen, 66538 (ots)

Die 13-jährige Bianca R. ist am 23.01.2020 nach ihrem Ausgang nicht in ihre Jugendwohngruppe in Neunkirchen-Furpach zurückgekehrt. Es liegen Erkenntnisse vor, dass sie sich im Raum Saarbrücken oder Neunkirchen aufhält. Bianca ist 150 cm groß, hat eine zierliche Statur, ist ca. 41 kg schwer, hat braune-mittellange Haare. Sie trägt vermutlich eine schwarze Jacke mit Fellkragen und weiß-rosa Nike Turnschuhe. Ihr scheinbares Alter liegt bei 16 Jahren. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

