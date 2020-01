Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pkw-Aufbruch in Eppelborn-Bubach/Calmesweiler

Eppelborn (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020 kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch in der St. Martin-Straße im Eppelborner Ortsteil Bubach-Calmesweiler. Eine Anwohnerin wurde durch ein Klirren aufmerksam und erblickte durch das Fenster 2 Personen, die offenbar die Seitenscheibe des Autos ihres Sohnes eingeschlagen hatten. Als sie die Personen ansprach, flüchteten diese ohne Beute in Richtung Ortsmitte (Illtalstraße). Die Personen hatten eine schmale Statur, waren ca. 160cm groß und mit dunklen Hoodies bekleidet. Hinweise an die Polizei Neunkirchen, Telefon 06821-2030.

