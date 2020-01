Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: eine verletzte Person und zwei erheblich beschädigte Auto

St. Ingbert (ots)

Eine verletzte Person sowie zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge gab es bei einem Verkehrsunfall am 17.01. gegen 10:40 h in St. Ingbert. Eine 58jährige Frau aus Dudweiler war mit ihrem PKW, einem Ford, in der Josefstaler Straße in Richtung Sulzbach unterwegs. Dabei kam ihr ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug, einem Fiat. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren PKW, einen Renault, geschoben. Die beiden erstgenannten Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Die verletzte Frau erlitt durch den Aufprall nach ersten Feststellungen Prellungen und ein Schleudertrauma. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise an die PI Neunkirchen (Tel: 06821/2030) erbeten.

