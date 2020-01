Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der PI Neunkirchen für das WE 17.01.-19.01.2020

Neunkirchen (ots)

1.) BMW vor Haustür entwendet:

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße Am Stockfeld in Neunkirchen-Kohlhof ein neuwertiger, schwarzer BMW X6 komplett entwendet. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt und verschlossen. Der Wagen war mit einem Keyless Go Schließsystem ausgestattet. Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

2.) Einbruchsdiebstahl in Wellesweiler:

Von Donnerstag auf Freitag wurde im Anemonenweg in Neunkirchen-Wellesweiler in ein leer stehendes Einfamilienhaus der gehobenen Wohnklasse eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters wurde sich Zutritt zum Haus verschafft. Im Anschluss wurde alles durchwühlt. Ob etwas fehlt, ist bisher nicht bekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

3.) Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin:

Am Freitagabend ereignete sich an der Kreuzung zwischen Wellesweiler und Ludwigsthal ein Verkehrsunfall, bei dem eine 31 jährige Fahrradfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt wurde. Die Fahrradfahrerin befuhr die Verlängerung der Furpacher Straße von Ludwigsthal her kommend. An der dortigen Kreuzung wollte ein 44 Jahre alter Mann aus Neunkirchen mit seinem Pkw von der L287 nach links in Richtung Ludwigsthal einbiegen und erfasste dabei die von links herannahende Fahrradfahrerin. Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

4.) Zimmerbrand in Neunkirchen:

Am späten Freitagabend kam es in der Koßmannstraße in der Neunkircher Innenstadt zu einem Zimmerbrand. Das Feuer brach auf bisher unbekannte Weise aus und zerstörte ein Zimmer in dem Wohnanwesen. Glücklicherweise erlosch das Feuer, bevor es auf weitere Räumlichkeiten übergreifen konnte. Die Anwohner konnten sich in Sicherheit bringen, jedoch wurde eine Person durch Inhalieren der Rauchgase leicht verletzt.

5.) Unfallflucht in Furpach-silberner Mercedes flüchtig Eine Unfallflucht geschah am Samstagmorgen um kurz nach 09:00 Uhr im Birkenweg im Neunkircher Stadtteil Furpach. Dort kam es kurz vor der Einmündung zur Straße Buchenschlag zu einer Streifkollision zweier Pkw im Begegnungsverkehr. Während der eine Fahrer ordnungsgemäß anhielt, flüchtete der männliche Fahrer eines silbernen Mercedes, vermutlich A-Klasse, über die Straße Buchenschlag. Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

6.) Ungebetene Gäste in Wohnung:

Eine kuriose Entdeckung musste am Samstag ein Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Ritzwiesstraße in Neunkirchen machen, als er nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause zurückkehrte. Während seiner Abstinenz nutzten unbekannte seine Wohnung als Unterkunft und richteten sich dort häuslich ein. Neben mehreren Taschen und Koffern mit Kleidungsstücken, welche auf einen Mann und eine Frau hindeuteten, wurden auch Geschirr, Bett und Bad genutzt. Zudem wurde die Wohnung nach den Vorstellungen der Besatzer umdekoriert. Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurden eingeleitet.

7.) Fußgängerin von Lieferwagen überrollt:

Am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr wurde eine 68jährige Fußgängerin auf einem unbefestigten Parkplatz in der Neunkircher Bahnhofstraße durch einen rückwärts rangierenden Lieferwagen angefahren und überrollt. Die Frau aus Homburg erlitt dadurch schwere Verletzungen, befand sich glücklicherweise aber nicht in Lebensgefahr. Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

8.) Betrunken gegen Baum geprallt:

Die Alkoholfahrt eines 26jährigen aus Ottweiler endete am frühen Sonntagmorgen an einem Baum und einer Grundstücksmauer. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die L116 von Lautenbach kommend in Fahrtrichtung Münchwies. Dabei kam er kurz vor Münchwies nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, prallte von dort wieder ab über beide Fahrspuren und kam schließlich an einer Grundstücksmauer in Unfallendstellung. Bei dem Fahrer konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Verletzt wurde niemand.

9.) Unfallflucht in St. Ingbert:

Am Freitagmorgen kurz nach 10:00 Uhr musste in der Josefstaler Straße in St. Ingbert eine 58jährige Autofahrerin einem Pkw ausweichen, der ihr auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Die Frau konnte somit zwar den Aufprall mit dem entgegen kommenden Wagen verhindern, stieß dabei aber mit einem am Straßenrand geparkten Pkw zusammen, welcher wiederum gegen einen weiteren geparkten Wagen geschoben wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug, zu dem keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise an die Polizeiinspektionen St. Ingbert, Tel.: 06894/109-0 oder Neunkirchen unter Tel.: 06821/203-0.

