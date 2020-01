Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugen gesucht

Neunkirchen/Ottweiler (ots)

Zeuge nach Messerstecherei gesucht

Am 24.12.19 - Heilig Abend - war es in Ottweiler in der Johannes-Gutenbergstraße zu einer Messerattacke auf einen 42jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit gekommen. Tatverdächtig ist ein 48jähriger Mann, ebenfalls türkischer Staatsbürger. Sowohl der genaue Tatablauf als auch die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Daher sucht die Polizei in diesem Zusammenhang noch nach Zeugen dieses Vorfalls. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der schlichtend in die Streitigkeiten eingegriffen haben soll. Der Mann war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr an der Örtlichkeit, so dass seine Personalien nicht erhoben werden konnten. Es soll sich bei ihm um den Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neunkirchen (Tel.: 06821/2030) zu melden.

Scheibe vom Auto eingeschlagen

Bereits am 10.01. wurde gegen 10:30 h auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Unteren Bliesstraße in Neunkirchen die Heckscheibe eines dort abgestellten weißen Kastenwagens eingeschlagen. Hinweise bitte an die PI Neunkirchen

Auto beschädigt und weggefahren

In der Zeit von Montag Nachmittag bis Dienstag Morgen wurde in der Saarbrücker Straße in Neunkirchen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug, einem grauen BMW der 5er Serie, entstand ein Streifschaden über die gesamte Fahrzeuglänge.

