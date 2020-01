POL-NK: vermisstes Kind Justin Franke

Polizeiinspektion Neunkirchen

Seit Mittwoch 08.01.20, 14:00 Uhr ist der 13-jährige Justin Franke aus der Wohngruppe Wiesbach abgängig. Franke benutzt u.a. öffentliche Verkehrsmittel. Letztmalig gesehen wurde er am 09.01.20, 08:00 Uhr in Neunkirchen-Furpach. Er ist ca. 162 cm groß, braune kurze Haare, braune Augen, schlanke Statur, trug Jeans, schwarze Jacke, einen dunklen Pulli mit Play Er war schon öfters abgägngig, letztmalig jedoch in 2017.Station Aufdruck auf Brust und beiden Armen, grün-schwarze Fila Schuhe. Er führt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Schultasche, Marke Deuter, blau-weißes Kachelmuster, sowie eine grüne Trinkflasche mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen.

