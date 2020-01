Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, 04.01.20, kam es gegen 22:00 Uhr in der Wellesweilerstraße in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler VW Polo befuhr die Wellesweilerstraße aus Neunkirchen kommend in Richtung Wellesweiler und streifte hierbei ein parkendes Fahrzeug. Der Fahrer des VW Polo hielt nach dem Unfall kurz an, flüchtete dann jedoch von der Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorfall beobachten und die Polizei informieren. Der Unfallverursacher, ein 32jähriger irakischer Staatsangehöriger aus Saarbrücken konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen bei der Ankunft an seiner Wohnanschrift in Saarbrücken von Polizeibeamten angetroffen werden. Der Mann stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung und vermutlich auch unter dem Einfluss sonstiger berauschender Mittel. Ihm wurden eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell