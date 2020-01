Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Ladendiebstahl und Drogenfund in Neunkirchen

Neunkirchen - Innenstadt (ots)

Am Samstag, 04.01.20, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Stummstraße. Der 53jährige polizeibekannte Täter wurde von einem Kaufhausdetektiv dabei beobachtete, wie er aus der Parfümerieabteilung des Kaufhauses hochwertiges Parfüm entwendete. Der Kaufhausdetektiv konnte den Täter bis zu einem bekannten Treffpunkt der örtlichen Drogenszene in der Brückenstraße verfolgen. Dort konnte der Täter von den hinzugerufenen Polizeibeamten mit dem Diebesgut aufgegriffen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen bereits im Btm-Bereich in Erscheinung getretenen 53jährigen Mann aus Neunkirchen. Bei ihm befand sich ein 35jähriger Mann aus Spiesen, welcher in der Vergangenheit ebenfalls bereits im Btm-Bereich in Erscheinung getreten ist. Der 35jährige konnte noch dabei beobachtete werden, wie er versuchte Heroin und weitere Betäubungsmittel in die nahen Büsche zu werfen. Die Betäubungsmittel konnten aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell