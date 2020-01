Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in Büroräumlichkeiten in Neunkirchen

Neunkirchen - Innenstadt (ots)

Zwischen Freitag, 03.01.20, 19:00 Uhr und Samstag, 04.01.20, 10:30 Uhr brachen Unbekannte in die Räume einer Lerneinrichtung in der Königstraße in Neunkirchen ein. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude und begaben sich an einen im Erdgeschoss aufgestellten Getränkeautomaten, welchen sie mit einem Hebelwerkzeug aufbrachen. Aus dem Automaten entwendeten die Täter die Geldkassette mit einem niedrigen Bargeldbetrag. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell